Росія – головний ворог: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

Зеленський задокументував статус "загрози" з боку Росії / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Стратегію держбезпеки України. У цьому державному документі Росія вказана як загроза безпеці нашій країні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Нова стратегія

Відповідне рішення Рада національної безпеки та оборони України ухвалила ще 30 грудня 2021 року.

У ньому сказано, що Стратегія забезпечення державної безпеки визначає реальні та потенційні загрози держбезпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері безпеки, є основою планування та реалізації політики у цій сфері. Реалізація положень Стратегії проводитиметься на плановій основі на період до 2025 року.

Статус Росії

У розділі "Безпекове середовище та загрози державній безпеці" сказано: "Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки".

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Також вказується, що окупаційна адміністрація РФ на тимчасово окупованих територіях України грубо порушує принципи та норми свободи людини і громадянина, її діяльність загрожує державній безпеці України.

"Спеціальні служби окремих іноземних держав продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України, намагаються підживлювати сепаратистські настрої, використовувати організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб для зміцнення інфраструктури впливу", – сказано в Стратегії.

Зазначається також, що деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває громадську єдність українців.

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