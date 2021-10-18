"Росії слова не давали": Кулеба закрив рота Пєскову

Кулеба (праворуч) різко відповів Пєскову. Колаж "Сьогодні"
Росія не має права навіть обговорювати майбутнє членства України в НАТО, оскільки це її не стосується. Так відповів на висловлювання спікера Кремля Дмитра Пєскова міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для Росії і навіть пригрозили якимось заходами. На це пішла жорстка відповідь глави українського МЗС у Twitter.
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", – написав Кулеба.
Росія боїться вступу України в НАТО
- 30 червня президент Росії провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів у приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.