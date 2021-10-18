"России слова не давали": Кулеба закрыл рот Пескову

Кулеба (справа) резко ответил Пескову. Коллаж "Сегодня"

Россия не имеет права даже обсуждать будущее членства Украины в НАТО, поскольку это ее не касается. Так ответил на высказывание спикера Кремля Дмитрия Пескова министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Кремле назвали вступление Украины в НАТО худшим сценарием для России и даже пригрозили каким-то мерами. На это последовал жесткий ответ главы украинского МИДа в Twitter.

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"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – написал Кулеба.

Россия боится вступления Украины в НАТО