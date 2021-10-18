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"России слова не давали": Кулеба закрыл рот Пескову

Сергей Мартынец
18 октября, 15:55
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО худшим сценарием для России – в Киеве отреагировали

Кулеба (справа) резко ответил Пескову. Коллаж "Сегодня"

Россия не имеет права даже обсуждать будущее членства Украины в НАТО, поскольку это ее не касается. Так ответил на высказывание спикера Кремля Дмитрия Пескова министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Кремле назвали вступление Украины в НАТО худшим сценарием для России и даже пригрозили каким-то мерами. На это последовал жесткий ответ главы украинского МИДа в Twitter.

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"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – написал Кулеба.

Россия боится вступления Украины в НАТО

  • 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
  • Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.

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