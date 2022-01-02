РФ вимагає визнати вакцину "Супутник" в ОРДЛО – що відповів Київ

Верещук категорично проти вимог росіян. Колаж "Сьогодні"
Росія готова відкрити КПВВ в ОРДЛО за умови, якщо Україна визнає російську вакцину "Супутник V". Українська сторона давно готова відкрити пропускні пункти, але на цю умову окупантів не піде.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю НВ.
На запитання, чи Україна готова піти на такий крок, вона відповіла: "Ні, ми не визнаємо російську вакцину, оскільки у нас немає довіри до неї".
"Є офіційна заява МОЗ. Немає підстав визнавати російську вакцину. Ми забезпечуємо людей, які перетинають КПВВ у Донецькій, Луганській областях або (на) кримському напрямку (Чонгар, Каланчак) вакцинами, що визнані у світі — загальновизнаними ВООЗ вакцинами", – сказала Верещук.
За її словами, Україна надає жителям окупованих територій довідку про ПЛР-тестування на коронавірус.
"Росія наполягала, що довідку про проведення (російського) тестування також треба визнавати. Звичайно, ми не робитимемо цього", – наголосила міністр.
Жодного "Супутника V" в Україні
- Нещодавно в Офісі президента України повідомили, що на засіданні ТКГ всі сторони висловили намір рішуче дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Але насправді нове перемир'я так і не настало. Представник Донецька від України в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія погодилася відкрити всі КПВВ на Донбасі, але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною.
- Проте, як виявилося, "Супутник V" у т.зв. "Л/ДНР" – не вирок: жителі ОРДЛО та Криму можуть зробити щеплення від COVID-19 в Україні. Вакцинуватись можна іншими препаратами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації вакцини "Супутник V" та висунула умови росіянам.