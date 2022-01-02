РФ требует признать вакцину "Спутник" в ОРДЛО – что ответил Киев

Верещук категорически против требований россиян. Коллаж "Сегодня"
Россия готова открыть КПВВ в ОРДЛО при условии, если Украина признает российскую вакцину "Спутник V". Украинская сторона давно готова открыть пропускные пункты, но на это условие оккупантов не пойдет.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью НВ.
На вопрос, готова ли Украина пойти на такой шаг, она ответила: "Нет, мы не признаем российскую вакцину, поскольку у нас нет доверия к ней".
"Есть официальное заявление Минздрава. Нет оснований признавать российскую вакцину. Мы обеспечиваем людей, которые пересекают КПВВ в Донецкой, Луганской областях или (на) крымском направлении (Чонгар, Каланчак) вакцинами, признаваемыми в мире — общепризнанными ВОЗ вакцинами", – сказала Верещук.
По ее словам, Украина также предоставляет жителям оккупированных территорий справку о ПЦР-тестировании на коронавирус.
"Россия настаивала, что справку о проведении (российского) тестирования тоже нужно признавать. Конечно, мы не будем этого делать", – подчеркнула министр.
Никакого "Спутника V" в Украине
- Недавно в Офисе президента Украины сообщили, что на заседании ТКГ все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Но на деле новое перемирие так и не наступило. Представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при условии признания документов о вакцинации от COVID на оккупированных территориях российской вакциной.
- Однако, как оказалось, "Спутник V" в т.н. "Л/ДНР" – не приговор: жители ОРДЛО и Крыма могут привиться от COVID-19 в Украине. Вакцинироваться можно другими препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации вакцины "Спутник V" и выдвинула условия россиянам.