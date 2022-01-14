РФ готує провокацію в Ковбасній – війська біля України у боєготовності

Російські спецслужби готують провокації проти своїх військових у Придністров'ї / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Про це на Facebook повідомляє ГУР Міноборони України.

Реклама

"За інформацією військової розвідки України 13 січня о 3 омсбр ЗС Придністровського регіону в Молдові відбулася службова нарада, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації з боку України в районі н.п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено на готовності особового складу „за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

До того ж, у ГУР зазначили, що командирам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за певним сигналом.

Росія влаштовує провокації

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що кібератака на урядові сайти свідчить про те, що Росія розпочала репетицію вторгнення в Україну.

Реклама

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, зокрема портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

До того ж, уряд Польщі має докази причетності до кібератаки на тисячі електронних скриньок та облікових записів у соціальних мережах політиків, громадських діячів та інших поляків з російськими спецслужбами.