РФ готовит провокацию в Колбасной – войска возле Украины в боеготовности

Российские спецслужбы готовят провокации против своих военных в Приднестровье / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом на Facebook сообщает ГУР Минобороны Украины.

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"По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона в Молдове прошло служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н.п. Колбасна (артсоставы оперативной группы войск РФ)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не приходились, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

Кроме того, в ГУР отметили, что командирам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Россия устраивает провокации

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия начала репетицию вторжения в Украину.

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Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Кроме того, у правительства Польши есть доказательства причастности к кибератаке на тысячи электронных ящиков и учетных записей в социальных сетях политиков, общественных деятелей и других поляков с российскими спецслужбами.