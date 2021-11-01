Результати виборів у Харкові: у комісії визнали фатальну помилку у 8 тисяч голосів

Територіальна виборча комісія Харкова визнала свою помилку / Колаж "Сьогодні"

У Харкові завершилося засідання територіальної виборчої комісії оголошенням переможцем виборів у мери кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова. Однак після цього глава ТВК заявила, що під час оголошення результатів сталася помилка.

Про це повідомляє портал "Суспільне Харків".

Реклама

Що сталося

Як повідомляють журналісти, представники ТВК визнали помилку серед голосів за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічова.

Спочатку заявлялося, що він набрав понад 20 тисяч голосів, проте пізніше ТВК йому зарахувала лише 12,2 тисячі. Таким чином, представник націоналістичного руху посів не третє місце, а четверте.

Як пройшли вибори