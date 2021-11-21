"Революцію не обирають": історик попередив Зеленського про новий Майдан

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Президент України Володимир Зеленський повторює своїх попередників, але без Євромайдану його не було при владі. Така думка в інтерв'ю виданню Новий час висловив історик Ярослав Грицак.

За його словами, прихід до влади Зеленського врятував Україну від контрреволюції, а нею став би прихід до влади ОПЗЖ.

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"Зараз можна спостерігати, як Зеленський повторює те, що перед ним робив Путін, Янукович, Порошенко, які будували систему авторитаризму "під себе". Ми знаємо, чим це закінчилося у 2004 р., 2014 р. та у 2019 р. Тому хвиля , яка породила Зеленського, може легко повернутись проти нього самого", – сказав він.

Історик вважає, що Україна навряд чи витримає ще одну революцію.

"Але революцію не обирають. Можна обрати президента, а революція приходить сама, без вибору, хоча в момент виборів вона найчастіше відбувається", – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців зі святом Він згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народу.

Крім того, він сьогодні взяв участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті активістів Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли президента України президента з криками "ганьба" та "зрадник".

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