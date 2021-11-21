"Це свято": що сказав Зеленський у річницю трагічних подій Євромайдану

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи

Президент привітав українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

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Президент згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народу.

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність та свобода це – свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свого народу – тоді буває надто голосно", – сказав він.

Глава держави наголосив, що це той день, який характеризує українців.

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Для нас – це свято. Це наше повітря. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свій народ – тоді буває надто голосно. ", – зазначив президент України.

Також Зеленський нагадав, що українці вільні та заплатили за це велику ціну та нагадав ситуацію з моряками у російському полоні.

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"Вони були в полоні, але їх не полонили дух. Вони сідали в автозак, співали "Ще не вмерла Україна". А потім говорили водію: Шеф, на Одесу! У Коблеві гальмуємо, каву поп'ємо. Вони довели, що на чужині, в полоненому, у в'язниці можна бути вільною людиною", – сказав Зеленський.

Президент у своєму зверненні згадав Василя Стуса – як він на прем'єрі "Тіней забутих предків" Параджанова попросив стати всіх, хто проти арештів: "Стус розумів, що зробивши це, може втратити свободу. Але знав, що не зробивши це, він точно втратить гідність ".

За словами президента України, про свободу українців знав і Омелян Ковч – священик, який рятував євреїв під час Голокосту, видаючи їм метрики про хрещення. За це потрапив до концтабору Майданек і відмовився від дострокового звільнення, бо вважав, що "потрібний усім людям, які ходили до нього на сповідь, розуміючи, що скоро загинуть".

Також Зеленський згадав про Леоніда Бикова, який не поступився принципам та творчій свободі і за це для зйомки "У бій ідуть лише старий" йому дали не кольорову, а чорно-білу плівку.

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"Чи принижувала це його гідність? Можливо. Але чи втратив він його? Ні. І зняв фільм, який обожнюють мільйони. Не кольоровий. Але про людей, які мають гідність. І свободу", – нагадав Зеленський.

Напередодні Прем'єр-міністр України 2014-2016 років лідер партії "Народний фронт" розповів, що якби не було Революції Гідності , то в Україні нічого б так і не змінилося.

історія свята

2005 року президент України Віктор Ющенко ухвалив указ, яким затвердив свято День свободи. Це свято відзначалося 22 листопада і було встановлено на згадку про події Помаранчевої революції.

Після приходу до влади Віктора Януковича, свято було скасовано . Натомість 22 січня у День Соборності розпочалося свято День Соборності та Свободи України.

Після революції Гідності у 2013 році, коли до влади прийшов Петро Порошенко, свято було поділено: 22 січня залишився День Соборності, а 21 листопада став вдень, коли відзначається День гідності та свободи , який присвятили подіям двох революцій