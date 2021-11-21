"Революцию не выбирают": историк предупредил Зеленского о новом Майдане

Грицак считает, что любая революция порождена сильным запросом на изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет своих предшественников, но без Евромайдана не было его у власти. Такое мнение в интервью изданию Новое время высказал историк Ярослав Грицак.

По его словам, приход к власти Зеленского спас Украину от контрреволюции — а ею стал бы приход к власти ОПЗЖ.

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"Сейчас можно наблюдать, как Зеленский повторяет то, что перед ним делал Путин, Янукович, Порошенко, которые строили систему авторитаризма "под себя". Мы знаем, чем это закончилось в 2004 г., 2014 г. и в 2019 г. Поэтому волна, породившая Зеленского, может легко повернуться против него самого", – сказал он.

Историк считает, что Украина вряд ли выдержит еще одну революцию.

"Но революцию не выбирают. Можно выбрать президента, а революция приходит сама, без выбора, хотя в момент выборов она чаще всего происходит", – сказал он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с праздником. Он вспомнил о тюрьмах, потере души и что бывает, если власть не слышит народ.

Кроме того, он сегодня принял участие в мероприятиях по случаю чествования памяти активистов Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Родственники Героев Небесной Сотни встретили президента Украины президента с криками "позор" и "предатель".

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