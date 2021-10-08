Разумков – проігнорував: хто не підтримав призначення Стефанчука

Але не всі були в захваті від кандидатури Стефанчука. Колаж "Сьогодні"
Руслан Стефанчук призначений новим главою Верховної Ради. З усіх присутніх в залі були лише три депутати, які були проти його призначення.
Про це свідчать дані голосування на сайті парламенту.
Цікаво, що з фракції "Слуга народу" знайшовся лише один "відступник" – нардеп Артем Дмитрук проголосував "проти".
Ще двоє депутатів, які не хотіли призначення Стефанчука – Сергій Власенко ("Батьківщина") та Євген Шевченко (позафракційний).
А ось уже колишній спікер Дмитро Разумков взагалі був відсутній в залі. Однак, як повідомив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко, ексспікеру ще просто не зробили картку для голосування.
Перестановки в Раді
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям в 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють в парламенті.
- Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
- Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.