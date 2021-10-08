Разумков – проігнорував: хто не підтримав призначення Стефанчука

Але не всі були в захваті від кандидатури Стефанчука. Колаж "Сьогодні"

Руслан Стефанчук призначений новим главою Верховної Ради. З усіх присутніх в залі були лише три депутати, які були проти його призначення.

Про це свідчать дані голосування на сайті парламенту.

Реклама

Цікаво, що з фракції "Слуга народу" знайшовся лише один "відступник" – нардеп Артем Дмитрук проголосував "проти".

Ще двоє депутатів, які не хотіли призначення Стефанчука – Сергій Власенко ("Батьківщина") та Євген Шевченко (позафракційний).

А ось уже колишній спікер Дмитро Разумков взагалі був відсутній в залі. Однак, як повідомив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко, ексспікеру ще просто не зробили картку для голосування.

Реклама

Перестановки в Раді