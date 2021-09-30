Разумков "пригрозив" Стефанчуку кримінальною статтею

Разумков наїхав на Стефанчука (зліва). Колаж "Сьогодні"

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів був прийнятий у Верховній Раді з порушенням Регламенту і Конституції, але він все одно його підпише і передасть на підпис президенту. Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, який вів пленарне засідання, порушив закон.

"Я вважаю, що це грубе порушення закону, колеги з інших фракцій написали заяву в правоохоронні органи. Те, що сталося в той день, – було порушенням. Люди знали, на що штовхають народних депутатів. Ні Стефанчук, ні Веніславський (нардеп від "СН". – Ред.) за це не проголосували. Але це не допоможе (їм), тому що організації процесу більш ніж достатньо, щоб розбиралися правоохоронні органи. Люди чітко розуміли, на що штовхнули народних депутатів. Це не поєднані між собою статті, 119, я зараз не буду про це... Це було порушення закону і Конституції, тому що права депутатів були обмежені", – сказав Разумков.

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Спікер пообіцяв, що підпише закон і передасть його президенту.

"Там враховані важливі правки, про НАЗК (правка, яку вже хочуть переголосувати. – Ред.), я підтримую. Я докладу максимум зусиль, щоб цей закон був підписаний в ВР та направлений президенту. Єдина умова, щоб ніхто не займався шахрайством ... а то так наступного разу ми Конституцію змінимо. Я підпишу той закон, який був проголосований і направлю президенту, щоб потім ніхто не говорив, що хтось грає на руку олігархам", – додав він.

Закон про олігархів ухвалювали з "боєм"

Ще з самого ранку 23 вересня голови фракцій радилися про те, як ухвалюватимуть закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок – по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк та інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Тому навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука.

Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кількасот і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. Зрештою замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктах закону, які були запропоновані до другого читання.

Секретар РНБО Олексій Данілов, який затято підтримує деолігархізацію, назвав ухвалення закону найважливішим днем у новітній історії України.