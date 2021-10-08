Роздавали гроші прямо в туалеті ВР: напередодні смерті Поляков коментував голосування "слуг"

Поляков не раз критикував "слуг народу" / Фото: Колаж: Сьогодні

За три дні до смерті народний депутат Антон Поляков заявив, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після голосування заходить у туалет, і при ньому "слугам" роздають гроші ... Я їздив в НАБУ, давав показання, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати – йди, розповідай? При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?", – сказав Поляков.

Також увечері 7 жовтня депутат розкритикував партію "Слуга народу" за те, що три з п'яти законопроектів, які він запропонував, не винесли в зал на голосування.

Реклама

Що відомо про Антона Полякова?