Розслідування Bellingcat є спецоперацією проти України – Офіс президента

На Банковій думають, як вийти зі скандальної історії / Колаж "Сьогодні"

Розслідування Bellingcat про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) щодо доставки до країни десятків російських бойовиків ПВК "Вагнер", в Офісі президента України назвали великою дезінформаційною спецоперацією проти України.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

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Позиція Банкової

"Зараз, нарешті, можна попередньо розставити всі крапки над "i" у великій і скандальній історії з "вагнерівцями". Буду говорити жорстко. На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у воюючій державі, коли громадяни цієї держави "вивалюють" в публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників. Це дуже серйозний і болючий удар по наших можливостях як держави", – вважає Подоляк.

Радник зазначив, що спочатку з Москви вкинули, що українською розвідкою керують із ЦРУ. Потім – це була велика міжнародна "спецоперація" за участю американських, турецьких, ізраїльських та британських спецслужб.

"Були закинуті якісь фейкові розсадки в турецькому літаку, якісь фейкові дані нібито про комунікацію з американською або турецькою сторонами. Це все було дезінформацією, яка веде або абсолютно відкрито в Москву, або до політичних невдах з-поміж старих політиків, або до певних відставників з наших спеціальних структур", – зазначив Подоляк.

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