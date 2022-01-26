Раду знову закриють? Нардепів вразила хвороба

Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram-каналі.

"Станом на сьогодні лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Також, за нашою інформацією, на коронавірус хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", – написала вона.

З її слів, через це у Верховній Раді ініційовано нараду за участю голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи парламенту наступного тижня.

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Водночас нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що Верховну Раду можуть послати на карантин до середини лютого.

"Лише відкриття сесії, кілька голосувань, і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість хворих", – написав він.

Він зазначив, що наступний пленарний тиждень може обмежитися лише відкриттям сесії та кількома голосуваннями.

Карантин в Україні

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. У найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.

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Різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через омікрон. До цього омікрон-штам фіксували ще у кількох регіонах.

Хто з політиків уже перехворів на коронавірус