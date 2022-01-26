Раду снова закроют? Нардепов сразила болезнь

Нардепы массово болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных коронавирусом. Об этом сообщила спикер слуги народа Юлия Палийчук в Telegram-канале.

"По состоянию не сегодня только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Также, по нашей информации, коронавирусом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", – написала она.

По ее словам, по этой причине в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе.

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В тоже время, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Верховную Раду могут отправить на карантин до середины февраля.

"Только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", – написал он.

Он отметил, что следующая пленарная неделя может ограничиться только открытием сессии и несколькими голосованиями.

Ситуация с карантином в Украине

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

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Кроме того, в Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". До этого "Омикрон" фиксировали еще в нескольких регионах

Кто из политиков уже переболел коронавирусом