Рада пішла на карантин, не проголосувавши важливе рішення щодо СНД

Депутати Верховної Ради України. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 1 лютого, не змогла набрати необхідної кількості голосів, щоб вивести Україну з Протоколу щодо проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). За проголосували – 223 депутати (при мінімумі 226).

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Також не вистачило голосів, щоб вийти з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав – учасниць СНД та вихід із деяких міжнародних договорів України, укладених у рамках СНД.

Цей документ було підписано 7 жовтня 2002 року у Кишиневі, а ратифіковано українським парламентом 7 квітня 2004 року.

Це означає, що президент РФ Володимир Путін і ФСБ, як і раніше, можуть звернутися за антитерористичною допомогою до України і навпаки.

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Нагадаємо, рішення про вихід України із Співдружності Незалежних Держав було ухвалено у березні 2014 року. 2019 року Україна остаточно завершила процедуру виходу з координаційних органів СНД.

Рада пішла на карантин

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого. Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

Планується, що у понеділок, 31 січня, відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Проте 2-4 лютого депутати продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому ж режимі.

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14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого намічені пленарні засідання.

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