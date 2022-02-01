Рада ушла на карантин, не проголосовав важное решение по СНГ

Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 1 февраля, не смогла набрать необходимое количество голосов, чтоб вывести Украину из Протокола о проведении совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). За проголосовали – 223 депутата (при минимуме 226).

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Также не хватило голосов, чтобы выйти из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств – участников СНГ и выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках СНГ.

Этот документ был подписан 7 октября 2002 года в Кишиневе, а ратифицирован украинским парламентом 7 апреля 2004 года.

Это значит, что президент РФ Владимир Путин и ФСБ по-прежнему могут обратиться за антитеррористической помощью к Украине и наоборот.

Реклама

Напомним, решение о выходе Украины из Содружества Независимых Государств было принято в марте 2014 года. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов СНГ.

Рада ушла на карантин

Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Такое решение на заседании парламента 27 января поддержали 233 народных депутата.

Планируется, что в понедельник, 31 января, состоится заседание согласительного совета, а 1 февраля откроется очередная сессия и пройдет пленарное заседание. Однако 2-4 февраля депутаты продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. 7-11 февраля работа Верховной Рады продлится в таком же режиме.

Реклама

14 февраля депутаты проведут согласительный совет, а на 15-18 февраля намечены пленарные заседания.

Читайте другие новости "Сегодня":