Рада відкрила центр вакцинації від COVID-19: де і коли можна щепитись

Рада посилює кампанію з вакцинації. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада спільно з Міністерством охорони здоров'я відкрила новий пункт вакцинації від COVID-19 у готелі "Національний", де зможуть отримати вакцину не лише депутати, а й пересічні українці. Про це повідомляє пресслужба парламенту
Новий центр вакцинації знаходиться неподалік Верховної Ради на вулиці Липській, 5.
Центр розпочав свою роботу з сьогоднішнього дня за графіком:
- Понеділок, вівторок, четвер – неділя з 9:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:30).
- Для зручності громадян центр вакцинації працюватиме щосереди з 14:00 до 20:00 (перерва з 17:00 до 17:30).
Щеплення проводитимуть мобільні бригади всіма доступними вакцинами, що є в Україні. Вакцинуватися зможуть усі охочі від 18 років, а також діти віком від 12 років за наявності у них усіх рутинних щеплень. На вакцинацію можна записатися за допомогою спеціального додатку.
"Пам'ятайте, більше 90% госпіталізованих із коронавірусною хворобою – не вакциновані. Саме вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя", – нагадали депутатам.
Ми перевірили, як вакцинують в "Національному"
Кореспондент "Сьогодні" прийшов у готель і не побачив на вході аншлагу з охочих отримати щеплення.
Пройшли до самого пункту вакцинації, але звідти нашого журналіста "вигнали", мотивуючи тим, що люди не хочуть, щоб їх знімали. Але ми встигли помітити, що й там людей майже не було – лише 5-7 осіб, не рахуючи персоналу.
Карантин у Раді
- Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.
- Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.
- Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.