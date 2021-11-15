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Рада відкрила центр вакцинації від COVID-19: де і коли можна щепитись

Сергій Мартинець
15 листопада, 10:58
Зробити щеплення зможуть усі охочі, а колоти будуть усіма доступними в Україні вакцинами

Рада посилює кампанію з вакцинації. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада спільно з Міністерством охорони здоров'я відкрила новий пункт вакцинації від COVID-19 у готелі "Національний", де зможуть отримати вакцину не лише депутати, а й пересічні українці. Про це повідомляє пресслужба парламенту

Новий центр вакцинації знаходиться неподалік Верховної Ради на вулиці Липській, 5.

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Центр розпочав свою роботу з сьогоднішнього дня за графіком:

  • Понеділок, вівторок, четвер – неділя з 9:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:30).
  • Для зручності громадян центр вакцинації працюватиме щосереди з 14:00 до 20:00 (перерва з 17:00 до 17:30).

Щеплення проводитимуть мобільні бригади всіма доступними вакцинами, що є в Україні. Вакцинуватися зможуть усі охочі від 18 років, а також діти віком від 12 років за наявності у них усіх рутинних щеплень. На вакцинацію можна записатися за допомогою спеціального додатку.

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"Пам'ятайте, більше 90% госпіталізованих із коронавірусною хворобою – не вакциновані. Саме вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя", – нагадали депутатам.

Ми перевірили, як вакцинують в "Національному"

Кореспондент "Сьогодні" прийшов у готель і не побачив на вході аншлагу з охочих отримати щеплення.

Жодних черг. Фото: Дмитро Гордійчук

Пройшли до самого пункту вакцинації, але звідти нашого журналіста "вигнали", мотивуючи тим, що люди не хочуть, щоб їх знімали. Але ми встигли помітити, що й там людей майже не було – лише 5-7 осіб, не рахуючи персоналу.

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Приходьте на щеплення – там вільно. Фото: Дмитро Гордійчук

Карантин у Раді

  • Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.
  • Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.
  • Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.