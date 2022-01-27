Верховну Раду закрили на карантин: засідань не буде

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого.

Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

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Заплановано, що у понеділок, 31 січня, відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.

Проте 2-4 лютого депутати продовжать роботу в комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому самому режимі.

14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого намічені пленарні засідання.

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Народних депутатів косить коронавірус

У парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус захворіли десятки депутатів.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще в 6 народних депутатів. У підсумку станом на цей момент хворіють 23 депутати", – повідомила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник захворювання у фракції за період пандемії.

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Багато політиків хворіють повторно

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у грудні перехворів на коронавірус. За його словами, хвороба була важка, у нього було запалення легень, півтора тижні він був на кисневому апараті, не міг без кисню.

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже другий раз. Він самоізолювався і став лікуватися вдома.

Крім того, повторно заразився коронавірусом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Усі були щеплені від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

За даними МОЗ, в Україні станом на 26 січня було зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 4847 дітей та 797 медпрацівників.

За цей же період одужали від коронавірусу 5237 осіб, госпіталізовано 3016 осіб, летальних випадків – 154.