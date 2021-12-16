Робота Ради заблокована – що там сталося

Парламентарі вирішують питання щодо телеканалу Рада / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України не може розпочати свою роботу через те, що депутати від "Європейської Солідарності", ОПЗЖ та "Батьківщина" обговорюють зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком запуск каналу "Рада". Про це повідомляє Telegram-канал "Картковий офіс".

Зазначимо, що фракції парламентської меншини в багнети сприйняли ідею побудувати "правильний" медіа-холдинг із державних телеканалів "Рада".

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Саме з цієї причини напередодні лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив із ведучими телеканалу "Рада" , студія якого розгорнута у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.

У сьогоднішньому пленарному засіданні, одразу після відкриття о 10:00, було оголошено перерву на 30 хвилин. Але він затягнувся на 2,5 години. Серед причин – речник Ради зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення сьогоднішнього позачергового засідання. Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав, що нардепи відкликали свої підписи під вимогою скликання позачергового засідання

"12 народних депутатів відкликали свої підписи під вимогою скликання позачергового засідання, яке мало відстрочити введення касових апаратів. Я його, звичайно, теж підписав. В результаті, підписів стало…149 (треба не менше 150)", – написав він.

Стефанчук відмовлявся призначати відповідне засідання. Проте о 12:30 засідання відновилося.

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Передісторія з телеканалом "Рада"