Путін зас*ав Київське море? Комаровський сказав, хто приніс найбільше біди Україні

Комаровський назвав джерело проблем ще гірше Путіна. Колаж "Сьогодні"

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає, що найбільше біди Україні принесли наші чиновники, а не зовнішні вороги на кшталт путінської Росії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

Він пояснив, чому насправді проблема криється в нас самих, а не тільки в Путіні.

"Жоден заморський політик не зробив для нашої країни тієї біди, як наша влада. Глобально, за 30 років. Я вважаю, що ми, як мінімум, вигнали і вбили 10 мільйонів людей, жителів нашої прекрасної країни, під крики: "Не подобається? Чемодан-вокзал-Угорщина", "Чемодан-вокзал-Росія", "Чемодан-вокзал-Польща". Головне – валіть звідси. Під крики про зовнішніх ворогів класно красти. Зас*али всі наші ліси, фактично знищили водосховище і всі каскади Дніпра. Це хто, Путін зас*ав Київське море?" – сказав Комаровський.

Як ми вже писали, Комаровський називав головне досягнення Зеленського на посаді президента.

Війна Путіна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Путін вкрав у України Крим