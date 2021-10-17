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"Це класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 жовтня, 10:30
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Комаровський похвалив президента. Колаж "Сьогодні"
Комаровський похвалив президента. Колаж "Сьогодні"

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента впровадження диджиталізації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Цифровізація. Мені здається Федоров (віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України. – Ред.) на своєму місці. І ось це класний кейс", – сказав він.

Комаровський також відзначив і "Велике будівництво" Зеленського.

"Я як людина, яка регулярно мотається на автомобілі між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, при наступній владі, ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – підкреслив лікар.

Диджиталізація в Україні

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