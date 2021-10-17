Путин зас*ал Киевское море? Комаровский сказал, кто принес больше всего беды Украине

Комаровский назвал источник проблем похуже Путина. Коллаж "Сегодня"

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что больше всего беды Украине принесли наши чиновники, а не внешние враги вроде путинской России.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Он объяснил, почему на самом деле проблема кроется в нас самих, а не только в Путине.

"Ни один заморский политик не сделал для нашей страны той беды, как наша власть. Глобально, за 30 лет. Я считаю, что мы, как минимум, выгнали и убили 10 миллионов человек, жителей нашей прекрасной страны, под крики: "Не нравится? Чемодан-вокзал-Венгрия", "Чемодан-вокзал-Россия", "Чемодан-вокзал-Польша". Главное – валите отсюда. Под крики о внешних врагах классно воровать. Зас*али все наши леса, фактически уничтожили водохранилище и все каскады Днепра. Это кто, Путин зас*ал Киевское море?" – сказал Комаровский.

Как мы уже писали, Комаровский называл главное достижение Зеленского на посту президента.

Война Путина на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россией был оккупирован Крым.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Путин украл у Украины Крым

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) квалифицировал действия Кремля как "международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ". В Гааге отмечают, что этот международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.