"Это классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает главным достижением Владимира Зеленского на посту президента внедрение диджитализации.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Цифровизация. Мне кажется Федоров (вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) на своем месте. И вот это классный кейс", – сказал он.
Комаровский также отметил и "Большую стройку" Зеленского.
"Я как человек, который регулярно мотается на автомобиле между Харьковом и Киевом, вижу, как строится эта дорога, мне хочется сказать, что это круто и плюс. Но потом, при следующей власти, мы сделаем аудит и узнаем, плюс это или минус. Может за эти деньги можно было 10 дорог построить", – подчеркнул доктор.
Диджитализация в Украине
- Еще в 2020 году "цифровой" министр Михаил Федоров заявлял, что намерен полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года. Также в планах обучить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности для того, чтобы люди могли использовать технологии, и покрыть всю страну, до 95%, интернетом.
- В свою очередь Зеленский назвал лучший способ победить коррупцию, отметив, что компьютер взяток не берет.
- В Украине уже разрешили менять прописку онлайн. Кабмин цифровизирует регистрацию по месту жительства и снятие с регистрации.
- Ожидается, что украинцам упростят порядок получения субсидий с помощью приложенния "Дія".
- Также в "Дію" внесут сервисы для ветеранов войны.