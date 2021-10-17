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"Это классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 10:30
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Комаровский похвалил президента. Коллаж "Сегодня"
Комаровский похвалил президента. Коллаж "Сегодня"

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает главным достижением Владимира Зеленского на посту президента внедрение диджитализации.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Цифровизация. Мне кажется Федоров (вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) на своем месте. И вот это классный кейс", – сказал он.

Комаровский также отметил и "Большую стройку" Зеленского.

"Я как человек, который регулярно мотается на автомобиле между Харьковом и Киевом, вижу, как строится эта дорога, мне хочется сказать, что это круто и плюс. Но потом, при следующей власти, мы сделаем аудит и узнаем, плюс это или минус. Может за эти деньги можно было 10 дорог построить", – подчеркнул доктор.

Диджитализация в Украине

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