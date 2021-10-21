Путін налякав росіян ракетами НАТО в Харкові

Путін боїться ракет НАТО в Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

В черговий раз президент РФ Володимир Путін полякав співвітчизників тим, що партнерство з НАТО сусідів нічого доброго не приносить, крім як установку ракет під ніс Росії. Про це Володимир Володимирович заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай", який зараз проходить в Сочі.

"Що стосується баз. Я знаю, відповідне конституційне положення в Україні є. Але навчальний центр ніхто не забороняє мати. Під маркою навчальних центрів можна що завгодно розмістити – завтра під Харковом ракета з'явиться. Че ж нам робити з цим? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами. Нам під ніс їх засовують", – заявив вельми емоційно Путін.

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"Томагавки на кордоні!"

Російський президент підтвердив, що Україна в НАТО – це загроза РФ.

"Формальне членство в НАТО (Україна – Авт.) може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це створює реальну загрозу Російській Федерації... Інфраструктура наближається. Ось в Польщі і Румунії встановили системи ПРО з пусковими установками, на які можна розмістити Томагавки. І зробити це легко одним помахом, тільки програмне забезпечення поміняти і навіть ніхто не помітить. Там же можуть бути розміщені ракети середньої і малої дальності... Ми ж дорослі люди! Нам-то, що робити в цій ситуації?", – поставив запитання аудиторії Путін.

Жахи Москви