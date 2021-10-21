Путін налякав росіян ракетами НАТО в Харкові

Путін боїться ракет НАТО в Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
В черговий раз президент РФ Володимир Путін полякав співвітчизників тим, що партнерство з НАТО сусідів нічого доброго не приносить, крім як установку ракет під ніс Росії. Про це Володимир Володимирович заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай", який зараз проходить в Сочі.
"Що стосується баз. Я знаю, відповідне конституційне положення в Україні є. Але навчальний центр ніхто не забороняє мати. Під маркою навчальних центрів можна що завгодно розмістити – завтра під Харковом ракета з'явиться. Че ж нам робити з цим? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами. Нам під ніс їх засовують", – заявив вельми емоційно Путін.
"Томагавки на кордоні!"
Російський президент підтвердив, що Україна в НАТО – це загроза РФ.
"Формальне членство в НАТО (Україна – Авт.) може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це створює реальну загрозу Російській Федерації... Інфраструктура наближається. Ось в Польщі і Румунії встановили системи ПРО з пусковими установками, на які можна розмістити Томагавки. І зробити це легко одним помахом, тільки програмне забезпечення поміняти і навіть ніхто не помітить. Там же можуть бути розміщені ракети середньої і малої дальності... Ми ж дорослі люди! Нам-то, що робити в цій ситуації?", – поставив запитання аудиторії Путін.
Жахи Москви
- Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО. Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.
- Росія погрожує прийняттям заходів, якщо Україна вступить в НАТО. Для Москви це буде найгірший сценарій. Про це заявив французьким журналістам у фільмі "Володимир Путін: господар гри" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
- 30 червня президент Росії Володимир Путін провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів в нашу сторону. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО . Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО. За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.