Путин напугал россиян ракетами НАТО в Харькове

Путин боится ракет НАТО в Украине / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

В очередной раз президент РФ Владимир Путин попугал соотечественников тем, что партнерство с НАТО соседей ничего хорошего не приносит, кроме как установку ракет под нос России. Об этом Владимир Владимирович заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", который сейчас проходит в Сочи.

"Что касается баз. Я знаю, соответствующее конституционное положение в Украине есть. Но учебный центр никто не запрещает иметь. Под маркой учебных центров можно что угодно разместить – завтра под Харьковом ракета появится. Чё же нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами. Нам под нос их засовывают", – заявил весьма эмоционально Путин.

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"Томагавки на границе!"

Российский президент подтвердил, что Украина в НАТО – это угроза РФ.

"Формальное членство в НАТО (Украины – Авт.) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это создает реальную угрозу Российской Федерации… Инфраструктура приближается. Вот в Польше и Румынии установили системы ПРО с пусковыми установками, на которые можно разместить Томагавки. И сделать это легко по щелчку, только программное обеспечение поменять и даже никто не заметит. Там же могут быть размены ракеты средней и малой дальности… Мы же взрослые люди! Нам-то, что делать в этой ситуации?", – задал вопрос аудитории Путин.

Ужас Москвы