Путін готовий: тривожна заява США щодо України

Влада США вважає, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в будь-який момент.

Про це заявила на брифінгу 18 січня прессекретар Білого дому Джен Псакі, яку цитує Українська правда.

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"Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдатів уздовж українських кордонів, включно з російськими військовими корпусами, що прибули до Білорусі для спільних навчань. Тож наша позиція: це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми досягли такого рівня напруженості, що Росія готова будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення в Україну", – заявила речниця Білого дому.

За її словами, глава Держдепу США Ентоні Блінкен готовий до дипломатичного вирішення ситуації, "інакше в Росії доведеться вирішувати, чи хочуть вони зустрітися із серйозними економічними наслідками".

Джен Псакі / Фото: Reuters

Як США демонструють підтримку України

Нагадаємо, Київ 19 січня з офіційним візитом відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Сторони обговорюватимуть стягнення російських військ до кордонів України, а також заходи щодо стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.

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18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, 16-18 січня в Україні перебувають американські сенатори. Вони приїхали через кілька днів після того, як верхня палата Конгресу США не досягла консенсусу про введення санкцій щодо "Північного потоку – 2".

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що в Україні очікують від делегації США переконливих рекомендацій Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

Експерти, опитані телеканалом "Україна 24", вважають візити американських чиновників у Київ свідченням того, що США отримали нові дані про повномасштабну російську агресію проти України.