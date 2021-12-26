Путін готує росіянам братські могили – журналіст із РФ про війну з Україною

Президент Росії Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст РФ Ігор Яковенко розповів, яке майбутнє Володимир Путін готує росіянам. Він нагадав, що МНС Росії нещодавно оприлюднило держстандарт про братські могили.

Про це Яковенко сказав в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі Україна 24.

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"Там чітко показано, яким чином росіян ховатимуть у братських могилах. Там дуже важливі та конкретні дані, дистанція 50 сантиментів по горизонталі та 50 сантиментів по вертикалі... Це майбутнє, яке Путін приготував росіянам... Це такий діловий, методичний, спокійний опис майбутнього росіян. На жаль, переважна більшість росіян цього не розуміє", – констатував Яковенко.

Також він зазначив, що більшість росіян не виключають повномасштабної війни з Україною.

"Відповідно до даних "Левада-центру", 80% росіян не виключають можливості війни. 3% вважають, що війна неминуча. Приблизно по 35% вважають, що війна дуже ймовірна або ймовірна. Так що росіяни це розуміють. Проблема полягає в тому, що у росіян подвійна свідомість – начебто війна так чи інакше може бути, але персонально кожен з росіян війни для себе не хоче – "десь там нехай буде війна", – пояснив журналіст.

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