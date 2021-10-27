"Програли всуху": Малюска оцінив шанси повернути "скіфське золото"

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Оскарження рішення щодо "скіфського золота" відстрочить його повернення в Україну на рік-півтора. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюска. Укрінформ.
"Насправді Росія програли всуху. У них є три місяці, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді, це своєю чергою затягне процедуру повернення "скіфського золота" ще десь на рік-півтора", – сказав він.
Говорячи про шанси Росії виграти касацію у Верховному суді Нідерландів у цій справі, міністр юстиції зазначив, що вони мають мізерні процесуальні перспективи, тому він не боїться оскарження.
Також політик пообіцяв забезпечити належну правову допомогу щодо надання інтересів у суді.
Нагадаємо, що 26 жовтня суд Амстердама ухвалив рішення, що кримські артефакти мають бути передані Києву, тому що вони є частиною культурної спадщини України.
Що відомо про "скіфське золото"
- Колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, була передана до Музею Алларда Пірсона в період з 6 лютого до 28 травня 2010 року. Крим – золотий острів у Чорному морі".
- Після незаконної анексії півострова Росією виникла суперечка стосовно того, повертати експонати до Криму чи на підконтрольну українській владі територію.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні в Україну, ні до захопленого Росією Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що "скіфське золото" має бути повернене українській стороні. Таке рішення суд ухвалив, ґрунтуючись на конвенції ЮНЕСКО. Вона свідчить, що твори мистецтва мають бути повернені суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції. Проте окупанти подали апеляцію на це рішення до апеляційного суду Амстердама. Ще одне рішення на користь України суд виніс у 2018 році, однак ійого було оскаржено.
- 11 березня 2019 року суд Амстердама розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення "скіфського золота".
- Частина "скіфського золота" повернулася до України вже у вересні 2014-го. Але із 584 експонатів Нідерланди повернули на батьківщину лише 19 – ті, що завжди зберігалися у Києві.
- Зареєстровані за російським законодавством так звані російські кримські музеї, які є позивачами у справі про "скіфське золото", насправді не мали відношення до правовідносин, за якими артефакти було передано до Нідерландів.