"Програли всуху": Малюска оцінив шанси повернути "скіфське золото"

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Оскарження рішення щодо "скіфського золота" відстрочить його повернення в Україну на рік-півтора. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюска. Укрінформ.

"Насправді Росія програли всуху. У них є три місяці, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді, це своєю чергою затягне процедуру повернення "скіфського золота" ще десь на рік-півтора", – сказав він.

Говорячи про шанси Росії виграти касацію у Верховному суді Нідерландів у цій справі, міністр юстиції зазначив, що вони мають мізерні процесуальні перспективи, тому він не боїться оскарження.

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Також політик пообіцяв забезпечити належну правову допомогу щодо надання інтересів у суді.

Нагадаємо, що 26 жовтня суд Амстердама ухвалив рішення, що кримські артефакти мають бути передані Києву, тому що вони є частиною культурної спадщини України.

Що відомо про "скіфське золото"