"Проиграли всухую": Малюська оценил шансы вернуть "скифское золото"

"Скифское золото" может вернуться в Украину через год-полтора / Фото: Коллаж: Сегодня
Обжалование решения относительно "скифского золота" отсрочит его возвращение в Украину на год-полтора. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает Укринформ.
"На самом деле Россия проиграли всухую. У них есть три месяца, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде, это, в свою очередь, затянет процедуру возвращения "скифского золота" еще где-то на год-полтора", – сказал он.
Говоря о шансах России выиграть кассацию в Верховном суде Нидерландов по этому делу, министр юстиции отметил, что у них мизерные процессуальные перспективы, поэтому он не боится обжалования.
Также политик пообещал обеспечить надлежащую правовую помощь по представлению интересов в суде по этому делу.
Напомним, что 26 октября суд Амстердама принял решение, что крымские артефакты должны быть переданы Киеву, потому что они являются частью культурного наследия Украины.
Что известно о "скифском золоте"
- Коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, была передана в Музей Алларда Пирсона в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
- После незаконной аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни в Украину, ни в захваченный Россией Крым до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на это решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.
- 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
- Часть "скифского золота" вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 – те, что всегда хранились в Киеве.
- Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые русские крымские музеи, которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имели отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.