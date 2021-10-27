"Проиграли всухую": Малюська оценил шансы вернуть "скифское золото"

"Скифское золото" может вернуться в Украину через год-полтора / Фото: Коллаж: Сегодня

Обжалование решения относительно "скифского золота" отсрочит его возвращение в Украину на год-полтора. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает Укринформ.

"На самом деле Россия проиграли всухую. У них есть три месяца, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде, это, в свою очередь, затянет процедуру возвращения "скифского золота" еще где-то на год-полтора", – сказал он.

Говоря о шансах России выиграть кассацию в Верховном суде Нидерландов по этому делу, министр юстиции отметил, что у них мизерные процессуальные перспективы, поэтому он не боится обжалования.

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Также политик пообещал обеспечить надлежащую правовую помощь по представлению интересов в суде по этому делу.

Напомним, что 26 октября суд Амстердама принял решение, что крымские артефакты должны быть переданы Киеву, потому что они являются частью культурного наследия Украины.

Что известно о "скифском золоте"