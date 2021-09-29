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Три слова: ЗМІ оголосили назву нової партії Притули

Ірина Ковальчук
29 вересня, 19:07
Джерела повідомляють, що до Мін'юсту вже подані документи на нову партію

Сергій Притула самостійно йде у велику політику / Колаж "Сьогодні"

Екскандидат від партії "Голос" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула перебуває у процесі реєстрації своєї політичної партії, про що він лише день тому просто натякнув в ефірі.

За даними джерел порталу Страна, документи на реєстрацію вже подані до Міністерства юстиції України.

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Назва

Один з близьких до Притули членів партії "Голос" також повідомив, що назва нової політичної сили буде дуже проста – Партія Сергія Притули.

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Нагадаємо, раніше на своєму YouTube-каналі "Live! Про Дійсно важливе" шоумен-політик повідомив, що підшуковує собі команду для нового політичного проєкту.

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Притула в політиці

  • У червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. А у відповідь у "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.
  • Під час телеефіру Притула заявив, що "Голос" – це партія без людей, а значить, вже не партія.
  • Будучи кандидатом у мери Києва, Сергій Притула пропонував підвищити комунальні тарифи.

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