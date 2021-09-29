Три слова: СМИ огласили название новой партии Притулы

Сергей Притула самостоятельно идет в большую политику / Коллаж "Сегодня"

Экс-кандидат от партии "Голос" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула находится в процессе регистрации своей политической партии, о чем он лишь день назад просто намекнул в эфире.

По данным источников портала Страна, документы на регистрацию уже поданы в Министерство юстиции Украины.

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Название

Один из близких к Притуле членов партии "Голос" также сообщил, что название новой политической силы будет очень простым – Партия Сергея Притулы.

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Напомним, ранее на своем YouTube-канале "Live! Про дійсно важливе" шоумен-политик сообщил, что подыскивает себе команду для нового политического проекта.

Притула в политике

В июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. А в ответ в "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.

Во время телеэфира Притула заявил, что "Голос" - это партия без людей, а значит, уже не партия.

Будучи кандидатом в мэры Киева, Сергей Притула предлагал повысить коммунальные тарифы.