Наказу не було: США не вивозять сім'ї дипломатів з України

Посольство США у Києві. Колаж "Сьогодні"

Високопосадовець Державного департаменту США спростував повідомлення ЗМІ про нібито евакуацію частини співробітників посольства країни в Україні. За словами чиновника Держдепу, наказ про евакуацію не надходив, повідомляє Голос Америки.

Інший представник Державного департаменту США повідомив, що Сполучені Штати, як завжди, здійснюють ретельне планування на випадок екстрених дій, якщо ситуація з небезпекою погіршиться — це звичайна практика.

Реклама

"Ми перебуваємо на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей в Україну через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про те, що Росія планує посилення військової агресії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Поки що для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", – заявив представник Держдепу в електронному листі.

Чутки про евакуацію

Раніше джерела видання Bloomberg повідомили, що влада США вирішує питання про евакуацію членів сімей своїх дипломатів, що перебувають в Україні.

Крім того, телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що посольство США у Києві попросило Держдеп дозволити всім представникам неосновного персоналу та їхнім сім'ям поїхати.

Реклама

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило телеканалу, що США поінформували Україну про можливість початку евакуації вже наступного тижня.

Ситуація із Німеччиною

22 січня газета Bild повідомила, що МЗС Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників посольства в Україні. Нібито йдеться лише про складання плану, а не про наміри, і евакуювати будуть не самих дипломатів, а їхні сім'ї, повідомило видання.

Того ж дня у Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували цю інформацію. Федеральне міністерство закордонних справ на даний час не вживає жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства або членів їхніх сімей, йдеться у заяві відомства.

Реклама

Загроза війни в Україні