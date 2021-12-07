Президенти Росії та США розпочали переговори

Путін уже підготувався до переговорів із Байденом / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден розпочали переговори.
Про це повідомило агенція "Интерфакс".
Саміт глав держав уперше відбувається через відеозв'язок. Очікується, що президенти обговорять ситуацію в Україні та просування сил НАТО до російських кордонів, просування женевських домовленостей та двосторонні відносини.
У Кремлі нагадують, що цього року Путін і Байден вже тричі говорили телефоном, а в червні в Женеві відбулася їхня особиста зустріч.