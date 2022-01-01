"Практично не може їсти": адвокат повідомив про серйозні проблеми у Саакашвілі

Саакашвілі не закінчив реабілітацію після голодування – у нього знову проблеми. Колаж "Сьогодні"
Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі важкий, він практичний перестав їсти і важить навіть менше, ніж після голодування в 50 днів. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе після відвідування політика у Руставській пенітенціарній установі №12, передає Грузія Онлайн.
Він зазначив, що Саакашвілі не закінчив курс реабілітації і в Руставській в'язниці його стан точно не покращає. Також в'язню обмежили комунікацію з адвокатами, не пускають особистого лікаря.
"Стан здоров'я у цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, тяжким. Він практично не може їсти, курс його лікування не завершено. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", – сказав Тутберідзе.
Водночас адвокат дав зрозуміти, що нехай ніхто не створює собі ілюзій, що Саакашвілі слабий і готовий здатися.
"Навпаки, незважаючи на ці дуже великі травми та тортури, яким він зазнав і ззнає, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і має намір боротися доти, доки грузинський народ не переможе у цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", – заявив захисник політика.
Ситуація навколо Саакашвілі
- Нещодавно Міхеїл Саакашвілі знепритомнів при спробі його переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. В'язень розповів, як пережив гіпертонічний криз. Люди в чорному прийшли забрати політика зі шпиталю, але він чинив опір і знепритомнів.
- Через кілька днів один із адвокатів політика заявив, що Саакашвілі викрали зі шпиталю в Горі. Пізніше депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.
- Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Заходу за допомогою, щоб вплинули на грузинську владу і дозволили пустити українських лікарів до політика.
- МЗС України вимагало у Грузії повернути Саакашвілі до Києва з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації.