"Практично не може їсти": адвокат повідомив про серйозні проблеми у Саакашвілі

Саакашвілі не закінчив реабілітацію після голодування – у нього знову проблеми. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі важкий, він практичний перестав їсти і важить навіть менше, ніж після голодування в 50 днів. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе після відвідування політика у Руставській пенітенціарній установі №12, передає Грузія Онлайн.

Він зазначив, що Саакашвілі не закінчив курс реабілітації і в Руставській в'язниці його стан точно не покращає. Також в'язню обмежили комунікацію з адвокатами, не пускають особистого лікаря.

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"Стан здоров'я у цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, тяжким. Він практично не може їсти, курс його лікування не завершено. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", – сказав Тутберідзе.

Водночас адвокат дав зрозуміти, що нехай ніхто не створює собі ілюзій, що Саакашвілі слабий і готовий здатися.

"Навпаки, незважаючи на ці дуже великі травми та тортури, яким він зазнав і ззнає, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і має намір боротися доти, доки грузинський народ не переможе у цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", – заявив захисник політика.

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Ситуація навколо Саакашвілі