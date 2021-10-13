Останні кадри життя Антона Полякова в ресторані і на асфальті – відео злили в мережу

З'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата А.Полякова. Воно з'явилося на телеграм- каналі "Київ Оперативний".
Нагадаємо, що офіційна версія смерті – гостра коронарна недостатність, гострої ішемічної хвороби серця.
Як розвивалися події
- Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причини смерті нардепа .
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був в ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатову, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон .
- За даними поліції, Поляков помер після того, як йому стало погано в таксі. Його намагалися врятувати медики швидкої допомоги, однак не змогли. У той же день тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За результатами розтину , Смерть народного депутата наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця . але його колеги по парламенту не вірять, що смерть була природною , Адже Полякову було 33 роки, він вів активний спосіб життя і займався бігом.
- Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон по добрій волі , А ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений в крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.