Останні кадри життя Антона Полякова в ресторані і на асфальті – відео злили в мережу

З'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата А.Полякова. Воно з'явилося на телеграм- каналі "Київ Оперативний".

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Нагадаємо, що офіційна версія смерті – гостра коронарна недостатність, гострої ішемічної хвороби серця.

Як розвивалися події