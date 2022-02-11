Порошенко запідозрив прокурорів у шизофренії – хоче психіатричну експертизу

П'ятий президент України Петро Порошенко / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає неадекватною поведінку прокурорів і ініціюватиме психіатричну експертизу сторони звинувачення. Про це політик заявив у суді.

Своє рішення він обґрунтував тим, що прокурори вимагають обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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"Коли в одній голові є три думки, по-медичному це виглядає, як шизофренія. Я не виключаю, що звертатимуся до свого захисту провести психіатричну експертизу тим, хто готував це клопотання", – заявив у суді Порошенко.

Порошенко вважає, що сторона звинувачення боїться, що він покине країну чи влаштує держпереворот.

"Причина перша – Порошенко може переховуватися, друга – чинити тиск на свідків. Адвокат уточнив, що Порошенко повернувся з Європи і не переховувався, а про свідків у справі було відомо з вересня, але досі не було виявлено фактів тиску. Третя причина – Порошенко може готувати держпереворот і усунути Зеленського. 5-й президент уточнив, що його мета не переворот, а об'єднання країни", – зазначив він.

Справа проти Порошенка

Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля групою осіб із тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.

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Після цього Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів. Захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції, найближчим можливим днем названо 9 березня.