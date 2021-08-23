Запрошення для Путіна, офіс і статус-кво для півострова: головне з декларації Кримської платформи

46 країн поставили свої підписи під декларацією / Колаж "Сегодня"

46 країн – учасників саміту з деокупації кримського півострова Кримська платформа погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму та міста Севастополя. Також вони будуть застосовувати спільні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це сказано в спільній декларації, яку підписали учасники саміту Кримська платформа.

Про що мова

В документі сказано:

будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися;

спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними;

сторони домовилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення контролю України над цією територією;

сторони підтримують мешканців Криму у відновленні їх прав і свобод, закріплених у Конституції України, і поліпшення соціально-економічного становища на півострові;

сторони закликають Російську Федерацію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, спрямованої на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Також буде створений Національний офіс Кримської платформи та Міжнародна експертна мережа Кримської платформи, в яку увійдуть представники міжнародних і національних неурядових організацій.

Засудження

Учасники саміту засудили:

порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають мешканці Криму, такі як право на мирні зібрання, право на свободу поглядів і їх вільне вираження, релігії або переконань, право на свободу об'єднань, обмеження на можливість шукати, одержувати і поширювати інформацію, а також перешкоджання і залякування, яких зазнають у своїй діяльності журналісти, правозахисники та адвокати;

мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні;

перешкоджання правам і свободам судноплавства, включаючи перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;

зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.

Нагадаємо, що саміт – лише старт проєкту. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, напередодні зустрічі на базі представництва президента в Автономній Республіці Крим відкриється окрема служба із забезпечення діяльності "Кримської платформи".

Під кінець першого засідання Кримської платформи президент України Володимир Зеленський запросив до участі в обговоренні повернення Криму Російську Федерацію. Мовляв, до зустрічі в Ялті.