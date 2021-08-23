Приглашение для Путина, офис и статус-кво для полуострова: главное из декларации Крымской платформы

46 стран поставили свои подписи под декларацией / Коллаж "Сегодня"
46 стран – участниц саммита по деоккупации крымского полуострова Крымская платформа согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя. Также они будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Об этом сказано в совместной декларации, которую подписали участники саммита Крымская платформа.
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О чем речь
В документе сказано:
- любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признаются и не будет признаваться;
- попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват территории являются неприемлемыми;
- стороны договорились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией;
- стороны поддерживают жителей Крыма в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшении социально-экономического положения на полуострове;
- стороны призывают Российскую Федерацию присоединиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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Также будет создан Национальный офис Крымской платформы и Международная экспертная сеть Крымской платформы, в которую войдут представители международных и национальных неправительственных организаций.
Осуждение
Участники саммита осудили:
- нарушения и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод: право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты;
- милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;
- препятствование правам и свободам судоходства, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно;
- изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.
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Напомним, что саммит – лишь старт проекта. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, накануне встречи на базе представительства президента в Автономной Республике Крым откроется отдельная служба по обеспечению деятельности Крымской платформы.
Под конец первого заседания Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский пригласил к участию в обсуждении возвращения Крыма Российскую Федерацию. Мол, до встречи в Ялте.