Потрапив у свою пастку: чого боїться Путін насправді

У Володимира Путіна є три варіанти розвитку подій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Немає сумнівів, що концентрація військ Російської Федерації, перекидання їхніх літаків, бойової техніки – це все перебуває за межами раціо.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сегодня" телеканал "Україна 24" журналіст Євгеній Кисельов.

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Російські маневри

На думку журналіста, у президента Російської Федерації Володимира Путіна дуже багато грошей.

"Я не хочу сіяти паніку і нагнітати пристрасті, а закликаю всіх до того, щоб бути реалістами. У мене немає сумнівів, що концентрація військ, перекидання літаків, бойової техніки... все це перебуває за межами раціо". У Путіна дуже багато грошей. Коли раціональні коментатори кажуть: "Боже мій, це ж коштує в 10 разів дорожче, ніж перекидання військ та бойової техніки під час грузинських подій 2008 року..." Це може коштувати у 30 разів дорожче, але поки що у Путіна є газові та нафтові гроші..." – сказав він.

Журналіст Євгеній Кисельов

На думку журналіста, всі ці маневри РФ робляться з метою демонстрації могутності:

"Щоб Байден сів за стіл переговорів, щоб у результаті російським виборцям кремлівські пропагандисти навперебій кричали: "Дивіться, який у нас крутий президент!"

Зі свого боку російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявила, що постачання зброї в Україну – наприклад, Stinger із країн Балтики – роблять ціну вторгнення для Путіна неприйнятно високою.

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"Це означає, що Путін потрапив у свою власну пастку, тобто він думав, що зараз Захід, який програв Афганістан, програє також і перед Росією. Оскільки Захід не збирався приймати в якійсь осяжній перспективі Україну в НАТО, то це буде сказано прямо – і, отже, Путін зможе сказати, що його ультиматум наполовину виконаний", – сказала вона.

На її думку, Путін не боїться економічних санкцій, а боїться воєнної поразки:

"Зараз ця загроза воєнної поразки у разі вторгнення дуже ймовірна і кожного дня зростає. У цій ситуації виходить, що Путін хотів зловити Захід у пастку, а піймався сам – чи він програє війну, чи втратить лице".

Журналістка Юлія Латиніна

Також журналістка заявила, що Путін має три варіанти розвитку подій:

"1-й – це голосно заверещати – і ось вони верещать; 2-й, який напевно станеться, – це те, що вся досада буде виміщена на населенні всередині Росії; 3-й – думаю, що велика можливість того, що Путін може "спробувати воду" – якісь люди з Донецька та Луганська, умовно кажучи, рушать на Маріуполь".

На її думку, у такому разі все залежатиме від воєнного результату, бо якщо цей бій закінчиться поразкою цих людей, то Путін скаже, що їх там не було. А якщо перемогою, то все це може тривати.

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У своєму коментарі програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський бізнесмен Євгеній Чичваркін заявив, що Кремль не хоче домовлятися.

"Вони хочуть нагнітати далі страх, атмосферу та риторику війни. Я не думаю, що Кремль готовий до великої війни. Але їм щось потрібно від США, Європи, України – таким чином Путін здійснює торгівлю під тиском. Путін розуміє лише мову сили, цією мовою з ним поки що ніхто не розмовляє", – сказав він.

Чичваркін зазначив, що єдина санкція, яка може спрацювати, – особисто проти Путіна:

"Вона називається "ордер на арешт". І проти його оточення. На превеликий жаль, я не думаю, що США займуть жорстку позицію – тільки якщо Путін висуне війська, у чому я теж сумніваюся".

Російський бізнесмен Євгеній Чичваркін, фото – РБК

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін не планує проводити переговори з керівниками бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР".

На запитання журналіста, чи передбачаються через загострення ситуації навколо України телефонні контакти Путіна з ватажками "Л/ДНР", представник Кремля відповів: "Ні, зараз таких планів немає".

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