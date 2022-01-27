Попал в свою же ловушку: чего боится Путин на самом деле

У Владимира Путина есть три варианта развития событий. / Фото: Коллаж: Сегодня

Нет сомнений, что концентрация войск Российской Федерации, переброска их самолетов, боевой техники – это все находится за пределами рацио.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев.

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Российские маневры

По мнению журналиста, у президента Российской Федерации Владимира Путина слишком много денег.

"Я не хочу сеять панику и нагнетать страсти, а призываю всех к тому, чтобы быть реалистами. У меня нет сомнений, что концентрация войск, переброска самолетов, боевой техники... все это находится за пределами рацио. У Путина слишком много денег. Когда рациональные комментаторы говорят: "Боже мой, это же стоит в 10 раз дороже, чем переброска войск и боевой техники во время грузинских событий 2008 года"... Это может стоить в 30 раз дороже, но пока у Путина есть газовые и нефтяные деньги..." – сказал он.

Журналист Евгений Киселев

По мнению журналиста, все эти маневры РФ делаются с целью демонстрации могущества:

"Чтобы Байден сел за стол переговоров, чтобы в итоге российским избирателям кремлевские пропагандисты наперебой кричали: "Смотрите, какой у нас крутой президент!".

Также российская журналистка Юлия Латынина в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявила, что поставки оружия в Украину – например, Stinger из стран Балтики – делают цену вторжения для Путина неприемлемо высокой.

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"Это означает, что Путин попал в свою собственную ловушку, т.е. он думал, что сейчас Запад, который проиграл Афганистан, проиграет также и перед Россией. Поскольку Запад не собирался принимать в какой-нибудь обозримой перспективе Украину в НАТО, то это будет сказано прямо – и таким образом Путин сможет сказать, что его ультиматум наполовину удовлетворен", – сказала она.

С ее точки зрения, Путин не боится экономических санкций, а боится военного поражения:

"Сейчас эта угроза военного поражения в случае вторжения очень вероятна и с каждым днем растет. В этой ситуации получается, что Путин хотел поймать Запад в ловушку, а поймался сам – или он проиграет войну, или потеряет лицо".

Журналистка Юлия Латынина

Также журналистка заявила, что у Путина есть три варианта развития событий:

"1-й – это громко заверещать – и вот они верещат; 2-й, который наверняка случится, – это то, что вся досада будет вымещена на населении внутри России; 3-й – думаю, что есть велика возможность того, что Путин может "попробовать воду" – какие-то люди из Донбасса и Луганска, условно говоря, двинутся на Мариуполь".

По ее мнению, в таком случае все будет зависеть от военного исхода, потому что если этот бой закончится поражением этих людей, то Путин скажет, что "их там не было". А если победой, то это все может продолжаться.

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В свою очередь в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что Кремль не хочет договариваться.

"Они хотят нагнетать дальше страх, атмосферу и риторику войны. Я не думаю, что Кремль готов к большой войне. Но им что-то нужно от США, Европы, Украины – таким образом Путин осуществляет торговлю под давлением. Путин понимает только язык силы, на этом языке с ним пока никто не разговаривает", – сказал он.

Евгений Чичваркин отметил, что единственные санкции, которые могут сработать, – лично против Путина:

"Она называется "ордер на арест". И против его окружения. К огромному сожалению, я не думаю, что США займет жесткую позицию – только если Путин выдвинет войска, в чем я тоже сомневаюсь".

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, фото – РБК

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос журналиста, предполагаются ли в связи с обострением ситуации вокруг Украины телефонные контакты Путина с так называемыми "главами Л/ДНР", представитель Кремля ответил: "Нет, сейчас таких планов нет".

Угроза вторжения РФ в Украину