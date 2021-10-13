Полякова ніхто не вбивав? Слідство заявляє про відсутність доказів

У слідчих немає підстав говорити про вбивство народного депутата Антона Полякова на сьогоднішній день.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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У той же час чиновник уточнив, що слідство не закінчено і перевіряється вся інформація, що поступає про трагічний інцидент. Більш того, слідству ще належить з'ясувати, як саме метадон потрапив в організм Антона Полякова. На цей момент відповіді на це питання немає.

"Ми крок за кроком перевіримо всю інформацію, яка могла відноситися до цього трагічного випадку. Ми йдемо вперед. Хотів би відзначити, що за станом на сьогодні, підстав стверджувати про насильницьку смерть слідство не отримало", – заявив Євген Єнін.