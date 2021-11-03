Повна сумка грошей: СБУ показала велику знахідку у податковій (фото)

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Співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. Схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. Про це повідомляє прес-служба СБУ

Під час обшуків виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм. Фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства з категорії ризикових.

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У ході обшуку було виявлено великі суми готівки.

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У сумках були як гривні, і іноземна валюта.

Правоохоронці проведуть розслідування про те, звідки такі суми у податковій.

Нагадаємо, що 3 листопада у колишнього першого віце-прем'єра – міністра економіки Олексія Любченка НАБУ та СБУ проводили обшуки.

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Обшуки проводились у рамках розслідування справи про зловживання службовим становищем. Крім того, обшуки проходили у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова.

Де ще проводили обшуки