Полная сумка денег: СБУ показала крупную находку в налоговой (фото)

СБУ и НАБУ обнаружило коррупционную схему в налоговой / Фото: Коллаж: Сегодня
Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. Схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ
В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. Фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.
В ходе обыска были обнаружены большие суммы наличных денег.
В сумках были как гривны, так и иностранная валюта.
Напомним, что 3 ноября у бывшего первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко НАБУ и СБУ проводили обыски.
Обыски проводились в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением. Кроме того, обыски проходили у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
Где еще проводили обыски
- 19 октября СБУ провела обыски в офисе "Киевтеплоэнерго"
- В Киеве 12 октября сотрудники Подольской окружной прокуратуры пришли с повторным обыском в помещение "Киевзеленстроя".
- 16 сентября из-за воровства денег на закупки пассажирских лифтов у "Жилинвестстрой-УКБ" пришли с обысками .