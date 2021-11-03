Полная сумка денег: СБУ показала крупную находку в налоговой (фото)

СБУ и НАБУ обнаружило коррупционную схему в налоговой / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. Схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. Фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

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В ходе обыска были обнаружены большие суммы наличных денег.

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В сумках были как гривны, так и иностранная валюта.

Правоохранители проведут расследование о том, откуда такие суммы в налоговой.

Напомним, что 3 ноября у бывшего первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко НАБУ и СБУ проводили обыски.

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Обыски проводились в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением. Кроме того, обыски проходили у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.

Где еще проводили обыски