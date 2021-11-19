Замах на Лещенка: суд заарештував громадянина США та українку

Праворуч на фото підозрюваний Курт Гросанс, а праворуч підозрювана Олена Богач. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва 19 листопада обрав запобіжний захід американському бізнесменові Курту Гросансу, якого підозрюють у замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка. Також суд заарештував Олену Богач – другу підозрювану.

Про це повідомляє портал Ґрати.

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Відомо, що Гросанс веде аграрний бізнес в Україні та у 2018 році найняв топ-менеджером своєї компанії Лещенка. Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути їх через суд.

За версією слідства, Гросанс найняв колектора Дмитра Коваленка для стягнення боргу, але той узяв гроші і не виконав зобов'язань, і американець вирішив його вбити. Разом із подільницею Оленою Богач він замовив його кілеру, який насправді був поліцейським під прикриттям. На початку листопада поліція інсценувала замах та вбивство колектора. Після цього Гросанс із спільником замовили "кілеру" покалічити міністра Романа Лещенка.

Щодо Олени Богач, на засіданні вона не визнала провину і сказала, що була помічницею у Гросанса і не в курсі його конфлікту з міністром. Сам американець на суді у свою чергу звалив усе на Богач. Він сказав, що не розуміє українську і не знає, про що вона домовлялася з кілером.

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Як стало відомо про замах

18 листопада МВС та Нацполіція повідомили про те, що затримали зловмисників, які хотіли вбити міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Повідомлялося, що вбивство замовили двоє людей – громадянка України та мешканець США.

Громадянка України та громадянин США готували замах на колектора та вимагав кошти. Цей злочин було розкрито і згодом з'ясувалося, що ці люди планували замах на Лещенка.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, замовники замаху намагалися відібрати у нього майно та нібито вибити борги.

Їм висунули підозри одразу за чотирма статтями УКУ та відправили до СІЗО. Пізніше було оприлюднено фото підозрюваних. Як повідомляли в МВС, зловмисникам із сукупності статей може загрожувати довічне ув'язнення.

Також нагадаємо, з'явилося відео переговорів щодо вбивства міністра Лещенка.