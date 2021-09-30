Потяг поїхав: Слуги народу вирушили з валізами до Трускавця (відео)

"Слуг" розмістять в готелі Rixos / Колаж "Сьогодні"
Увечері 30 вересня депутати провладної фракції "Слуга народу" вирушили до Трускавця, де 1-2 жовтня відбудеться захід під назвою "велика фракція".
Депутати дружно прибули на першу платформу Центрального вокзалу Києва і розійшлися по причіпних новеньких вагонах підвищеної комфортності.
Перон в цей час охороняли посилені наряди бійців Нацгвардії.
Як повідомила в своєму Telegram прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук, на нараді в Трускавці будуть такі теми:
- обговорення стратегії влади на наступний рік;
- обговорення досягнень за минулі два роки;
- план законопроєктних робіт.
"Слугам" готують Rixos
Як стало відомо PavlovskyNEWS, в Трускавці "Слуг народу" поселять в готелях Rixos, "Міротель" і "Лісова пісня". Їх трансфер організовуватиметься до готелю Rixos.
Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номери – по 19 тисяч грн, але чи житимуть в них "слуги" – поки невідомо.