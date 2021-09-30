Потяг поїхав: Слуги народу вирушили з валізами до Трускавця (відео)

"Слуг" розмістять в готелі Rixos / Колаж "Сьогодні"

Увечері 30 вересня депутати провладної фракції "Слуга народу" вирушили до Трускавця, де 1-2 жовтня відбудеться захід під назвою "велика фракція".

Депутати дружно прибули на першу платформу Центрального вокзалу Києва і розійшлися по причіпних новеньких вагонах підвищеної комфортності.

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Народні депутати в очікуванні свого потягу/Фото "Сьогодні"

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Перон в цей час охороняли посилені наряди бійців Нацгвардії.

Депутати "Слуги народу" вирушили до Трускавця/Відео "Сьогодні"

Як повідомила в своєму Telegram прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук, на нараді в Трускавці будуть такі теми:

обговорення стратегії влади на наступний рік;

обговорення досягнень за минулі два роки;

план законопроєктних робіт.

"Слугам" готують Rixos

Як стало відомо PavlovskyNEWS, в Трускавці "Слуг народу" поселять в готелях Rixos, "Міротель" і "Лісова пісня". Їх трансфер організовуватиметься до готелю Rixos.

Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номери – по 19 тисяч грн, але чи житимуть в них "слуги" – поки невідомо.