Відрив виріс: новий лідер залишив "слуг" позаду – рейтинг партій

В Україні оновився рейтинг партій. Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори в Україні проходили найближчим часом, у Верховну Раду могли б потрапити шість політичних партій. Президентська партія опинилася на другому місці.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня.

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У разі проведення виборів рейтинг партій мав би такий вигляд:

"Європейська солідарність" – 25,2% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором);

"Слуга народу" – 18,4%;

"Батьківщина" – 12,6%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 9,0%;

"Розумна політика" – 8,7%;

"Наші" – 5,3%;

"Сила і честь" – 4,8% (формально долає прохідний бар'єр у 5%, якщо враховувати статистичну похибку);

"Українська стратегія Гройсмана" – 3,2% (формально долає прохідний бар'єр у 5%, якщо враховувати статистичну похибку).

Зазначимо, що порівняно із жовтнем 2021 року статистично значуще виріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних).

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Як проводили опитування?

Соціологічне дослідження проводили методом САТІ (телефонне опитування).

Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.

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