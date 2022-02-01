Відрив виріс: новий лідер залишив "слуг" позаду – рейтинг партій

В Україні оновився рейтинг партій. Фото: колаж "Сьогодні"
Якби вибори в Україні проходили найближчим часом, у Верховну Раду могли б потрапити шість політичних партій. Президентська партія опинилася на другому місці.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня.
У разі проведення виборів рейтинг партій мав би такий вигляд:
- "Європейська солідарність" – 25,2% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором);
- "Слуга народу" – 18,4%;
- "Батьківщина" – 12,6%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 9,0%;
- "Розумна політика" – 8,7%;
- "Наші" – 5,3%;
- "Сила і честь" – 4,8% (формально долає прохідний бар'єр у 5%, якщо враховувати статистичну похибку);
- "Українська стратегія Гройсмана" – 3,2% (формально долає прохідний бар'єр у 5%, якщо враховувати статистичну похибку).
Зазначимо, що порівняно із жовтнем 2021 року статистично значуще виріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних).
Як проводили опитування?
- Соціологічне дослідження проводили методом САТІ (телефонне опитування).
- Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
- Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.
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