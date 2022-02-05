Чому Путін не ладнає з Зеленським – The Washington Post назвала 6 причин

Володимир Путін (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Американське видання The Washington Post проаналізувало кроки двох лідерів – України та Росії, та виділило головні причини, чому відбувається конфронтація глав держав.

Зеленський змінив свою думку щодо Мінських угод

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У 2019 році президент України Володимир Зеленський обрав Мінські угоди як основу для мирних переговорів щодо Донбасу. Проте Кремль не виконував своїх зобов'язань, саме тому у президента України змінилося ставлення до Москви та домовленостей.

Зеленський активно наполягає на членстві в НАТО

Після того, як не вдалося досягти миру на Донбасі, а також все більших агресивних дій РФ, Зеленський наголосив на вступі України до НАТО й активно просував цю ідею західним партнерам. Росію це дуже дратує.

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Зеленський закриває проросійські телеканали

Український лідер підписав указ про запровадження санкцій проти телеканалів, бенефіціаром яких був кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.

Позиція Зеленського щодо мовного питання

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Як пише The Washington Post, Володимир Зеленський, за визначенням Москви, є носієм російської мови, проте глава держави не скасував закон про державну мову. Кремль також вважає, що президент України "відмовився від своєї ідентичності", яку Росія зазвичай викликає захищати.

Зеленський переслідує близького друга Путіна

Кримінальне провадження щодо Віктора Медведчука – це сильний удар по самолюбству Путіна.

Жарти Зеленського над Путіним

Влітку 2021 року президент Росії Володимир Путін видав статтю про Україну, яка була опублікована російською та українською мовами, в якій президент РФ стверджував, що Росія та Україна – брати та "один народ". У відповідь Зеленський висміяв Путіна.

Путін та Зеленський незабаром можуть зустрітися

У Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером щодо організації зустрічі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не відкидає жодних переговорних форматів, у зокрема зустріч президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, однак жодних домовленостей щодо цього немає.

Зазначимо, що з моменту вступу на посаду президента, Володимир Зеленський не зустрічався з главою РФ. Україна та Росія мають різні вимоги до переговорного процесу, проте дві сторони за дипломатичний діалог.